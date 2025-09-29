¿Hasta cuándo se debe dar leche materna? La Dra. Julie Salomón explicó todo sobre la lactancia
¿Dar pecho defarma al cuerpo? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas y aclaró los mitos sobre la lactancia. ¡No pierdas detalle!
TV Azteca
¿Dar pecho defarma al cuerpo? ¿Qué pasa si la mamá produce poca leche para el bebé? ¿Hasta cuándo se debe dar leche materna a los bebés? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón, despejó todas las dudas sobre la lactancia. ¡No pierdas detalle!
Galerías y Notas Azteca UNO