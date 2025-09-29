VIDEO: Festejo de despedida de soltero sale mal y todos quedan detenidos

El festejo de la despedida de soltero es una fiesta importante para el futuro esposo, puesto que oficialmente está dejando su estatus de novio para formalmente unirse en matrimonio con su pareja, formalizando aún más la relación que tienen.

Recientemente, durante un vuelo internacional, se estaba realizando dicha celebración, pero todo terminó mal ya que todos los fiesteros terminaron detenidos. A continuación te detallamos toda la información que se sabe sobre el percance.

¿Qué pasó en la despedida de soltero?

Los hechos y testimonios fueron publicados por el Daily Mail, donde se cuenta que durante un vuelo internacional de Londres - Luton y Alicante, se encontraba un grupo de hombres en estado de ebriedad hasta que uno de ellos intentó abrir la puerta de emergencia, situación que provocó el aterrizaje de emergencia.

Al conocer dicho suceso, las autoridades tuvieron que subir a la nave para hacer la detención de la persona. Sus demás acompañantes, al ver que lo bajaban de la nave, comenzaron a forcejear con las autoridades, por lo que fueron detenidas 4 personas más.

Los testigos presentados destacan que dichos alborotadores se encontraban realizando el festejo de despedida de soltero, por lo que se encontraban muy ebrios y en el vuelo seguían bebiendo, además de no seguir las indicaciones de la tripulación y por molestar a otros pasajeros del vuelo.

El avión, al desviarse al aeropuerto de Toulouse, una vez que fueron sacados los alborotadores por las autoridades, retomó su vuelo a las 22:15 horas, permitiendo que los demás pasajeros pudieran continuar con su viaje.

¿Cómo van a castigar a los pasajeros?

Aunque las autoridades no han dado a conocer la identidad y nombres de los pasajeros detenidos, Daily Mail menciona que el principal causante de todo el alboroto ya se encuentra en un centro de investigación judicial, donde enfrenta un juicio y una posible pena de 5 años de cárcel.

Se desconoce el castigo que llevaran las otras personas implicadas en el festejo de despedida de soltero, pero es muy probable que se les aplique algún tipo de multa económicas. Será una decisión que las autoridades deben de considerar, debido a que ellos también fueron partícipes del alboroto y de agresiones a otros usuarios del vuelo.