Manola Díez llega a La Granja VIP a divertirse y a aportar: “Es un juego”

Manola Díez soltó un mensaje positivo para todas las celebridades con las que convivirá y trabajará en La Granja VIP a lo largo de las 10 semanas que va a durar el reality show de TV Azteca: ¡ya quiere conocer a todos sus compañeros y reiteró que ella llega a jugar y a divertirse, no a discutir!

¡Manola Díez nos visitó e hizo interesantes declaraciones rumbo a La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] La séptima granjera revelada, Manola Díez, nos contó cómo se lleva con otros granjeros hasta ahora revelados. ¡Checa todo lo que anticipó de La Granja VIP!

¿Qué actitud tomará Manola Díez en La Granja VIP?

En una entrevista con TV Azteca, nuestra séptima granjera confirmada para la competencia decidió “fumar la pipa de la paz” de una vez con todos sus compañeros: ¡ella no quiso lanzar advertencias, sino buenos deseos!

“Querido granjero, granjera, la verdad es que te deseo mucho éxito, pásatela bien, diviértete muchísimo porque lo mismo voy a hacer yo”, declaró Manola Díez ante las cámaras de Azteca.

Aunque Ferka advirtió que lo mejor es no creer en las amistades en La Granja VIP ya que esto podría significar un riesgo sobre todo en los viernes de traición, Manola Díez optó por mantener una actitud de unión al momento de ponerse las botas.

“Ya seas hombre o mujer, te deseo lo mejor, me gustaría que fuéramos amigos y que nos lleváramos padre porque al final esto es un juego: vamos a divertirnos y a pasarla increíble. Si hay algo que pueda aportar para ti, me encantaría hacerlo, que Dios te bendiga: mi luz y bendiciones para ti”, concluyó.

Los fans se enternecieron con estas palabras, pero algunos internautas recordaron que aunque Manola Díez presentó su “modo calmado” ante las cámaras , ¡también tiene su carácter especial! “Ya me imagino un tiro con ella y Adame, jajaja”, escribió un seguidor de Instagram.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este alucinante reality lleno de retos nunca antes vistos! Las actividades confirmadas para cada día de la semana son las siguientes: