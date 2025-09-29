Turista viaja a Tailandia y muestra la realidad sobre los hospedajes económicos

Tailandia es un destino turístico muy reconocido por los viajeros, destacándose por tener maravillas naturales que han dominado la vista de sus seguidores. Por otra parte, también se resalta por tener costos muy bajos, permitiendo que los usuarios puedan encontrar hoteles baratos donde puedan descansar.

Sin embargo, un creador de contenido y turista revela su experiencia sobre los hospedajes económicos, una realidad poco conocida y que ha sorprendido a todos sus seguidores. Quédate para que descubras todo lo que encontró.

¿Cómo son los hospedajes en Tailandia?

El creador de contenido, Nacho Barrueco (@nachobarrueco_), en su cuenta de TikTok, nos relata que durante algún tiempo se encontró de vacaciones de Tailandia. Aunque ya tenía una habitación pagada en 25 euros, decidió vivir la experiencia de dormir en hospedajes económicos por una noche.

El turista explica que en la app de Airbnb se encontró con una habitación que tenía un costo de 3 euros la noche, pero para poder llegar al lugar, el dueño le envió varias fotos para que pudiera arribar a su hospedaje.

Al llegar al punto, se encontró con una pequeña casa de madera; en el interior había un pequeño colchón en el piso cubierto de un mosquitero. Donde varias partes del piso estaban muy endebles y tenían la advertencia de no pisar.

Por otra parte, cuenta con su gym y una pequeña cocina improvisada para sus visitantes, además de tener un pequeño baño con elementos extras de higiene personal. Aunque parecía una terrible opción para dormir, el creador de contenido explica que ha tenido un excelente descanso.

¿Qué se necesita para ir a Tailandia de México?

Para los mexicanos que deseen conocer Tailandia, la Embajada de México explica que todos sus habitantes pueden acudir al país con su pasaporte, ya que es de los territorios que no solicita visa para los ciudadanos mexicanos. Solamente se pide que permanezcan en el país en un plazo no mayor a 60 días con fines de turismo o de negocios con estancias cortas.

Aunque la experiencia vivida en los hospedajes económicos parezca algo terrible, es una técnica que varios mochileros han empleado para tener donde dormir. El turista, al compartir su vivencia, explica que es un momento que no olvidará y se fue con un buen sabor de boca.