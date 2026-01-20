“Las crisis son oportunidades”, Gustavo Loza busca dejar atrás el polémico episodio derivado de las declaraciones de Karla Souza
A ocho años de que su nombre se viera relacionado en una fuerte polémica tras ser señalado como presunto agresor por la actriz Karla Souza, Gustavo Loza busca dar vuelta a la página y dejar atrás ese episodio en el pasado. Entre otras cosas, el director de cine revela detalles de su nuevo proyecto. Aquí los detalles.