inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Las crisis son oportunidades”, Gustavo Loza busca dejar atrás el polémico episodio derivado de las declaraciones de Karla Souza

A ocho años de que su nombre se viera relacionado en una fuerte polémica tras ser señalado como presunto agresor por la actriz Karla Souza, Gustavo Loza busca dar vuelta a la página y dejar atrás ese episodio en el pasado.

Videos,
Venga La Alegría

A ocho años de que su nombre se viera relacionado en una fuerte polémica tras ser señalado como presunto agresor por la actriz Karla Souza, Gustavo Loza busca dar vuelta a la página y dejar atrás ese episodio en el pasado. Entre otras cosas, el director de cine revela detalles de su nuevo proyecto. Aquí los detalles.

Videos