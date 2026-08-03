La hermana de Ana Bárbara rompió el silencio ante los señalamientos de abuso contra don Antero Ugalde, su padre
Luego de que Adri Toval habló de un supuesto abuso en la familia de Ana Bárbara, Quely Ugalde se pronunció sobre el tema.
Quely Ugalde ya dio sus primeras declaraciones acerca de los señalamientos a Antero Ugalde por un presunto abuso familiar. La cantante lamentó que estos temas tan delicados se traten sin cuidado y señaló que, con todo y sus defectos, no puede criticar a su padre. También negó las versiones de que Ana Bárbara supuestamente mandó a su hermano Pancho a golpear al señor Antero.