La hermana de Ana Bárbara rompió el silencio ante los señalamientos de abuso contra don Antero Ugalde, su padre

Quely Ugalde ya dio sus primeras declaraciones acerca de los señalamientos a Antero Ugalde por un presunto abuso familiar. La cantante lamentó que estos temas tan delicados se traten sin cuidado y señaló que, con todo y sus defectos, no puede criticar a su padre. También negó las versiones de que Ana Bárbara supuestamente mandó a su hermano Pancho a golpear al señor Antero.

