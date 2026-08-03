Receta de tostadas de salpicón con carne de res: un platillo fresco y saludable

Luego de un merecido descanso, el Chino regresó a la cocina de Venga la Alegría y nos deleitó con una exquisita receta de tostadas de salpicón con carne de res. Lo mejor de este platillo es que está listo en menos de 10 minutos y se trata de una preparación saludable y llenadora para empezar la semana con todo.

