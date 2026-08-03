Luz Elena González comparte su testimonio como madre de un joven autista: “Lo que pido es empatía”

Hace unos días, en redes sociales se viralizó un video del altercado que protagonizó un taxista por reclamar que un niño comenzó a tocarle el rostro mientras manejaba, pues desconocía que padecía de autismo. Este tema fue discutido por los conductores de Venga la Alegría y Luz Elena González compartió que siendo madre de un joven con esta condición, si ha pasado situaciones similares y lo único que se espera es empatía para comprender que hay cosas que no se pueden controlar.