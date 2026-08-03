Luz Elena González comparte su testimonio como madre de un joven autista: “Lo que pido es empatía”
Los conductores de Venga la Alegría debatieron sobre el trato a las personas con autismo y Luz Elena González habló de la experiencia con su hijo Santiago.
Hace unos días, en redes sociales se viralizó un video del altercado que protagonizó un taxista por reclamar que un niño comenzó a tocarle el rostro mientras manejaba, pues desconocía que padecía de autismo. Este tema fue discutido por los conductores de Venga la Alegría y Luz Elena González compartió que siendo madre de un joven con esta condición, si ha pasado situaciones similares y lo único que se espera es empatía para comprender que hay cosas que no se pueden controlar.