Maribel Guardia perdonó a Arleth Terán tras la muerte de Julián Figueroa: “Es una linda persona”
A pesar de su tortuoso pasado con Joan Sebastian, Maribel Guardia reveló que no le guarda rencor a Arleth Terán y no descarta tomarse un café con ella.
Decidida a dejar atrás cualquier recuerdo doloroso, Maribel Guardia ya hizo las paces con Arleth Terán, quien fue la tercera en discordia en su relación con Joan Sebastian. Esta reconciliación habría llegado tras el fallecimiento de Julián Figueroa, cuando su colega la buscó para darle las condolencias.