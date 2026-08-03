Victoria Ruffo habla de la supuesta separación de José Eduardo Derbez: “Nunca me he llevado bien con mi nuera”
La actriz reaccionó a los rumores de la crisis de pareja que estaría atravesando José Eduardo Derbez y ventiló cómo es la relación con Paola Dalay.
Aunque Victoria Ruffo siempre evita entrometerse en la vida privada de su hijo José Eduardo Derbez, ya dio sus primeras declaraciones sobre una presunta separación de Paola Dalay. Y si bien negó estar enterada de estos problemas, sí reconoció que en realidad no es muy cercana a su nuera y solamente tienen un trato cordial.