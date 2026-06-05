¿Quedan denuncias pendientes? ¡La hermana de Octavio Ocaña sigue buscando justicia!
Además de confirmar con ilusión que está esperando un hijo, la hermana de Octavio Ocaña asegura que aún buscan justicia para su hermano. Aquí los detalles.
Bertha, hermana de Octavio Ocaña, no quita el dedo del renglón para que la muerte del actor o quede impune. En exclusiva para VLA, compartió qué acciones legales tomó luego de que no vincularan a proceso al policía Gerardo ‘N’, involucrado por supuesto abuso policial. Por otro lado, Bertha confirmó, con mucha ilusión, que está embarazada.