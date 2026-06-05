¿Quedan denuncias pendientes? ¡La hermana de Octavio Ocaña sigue buscando justicia!

Bertha, hermana de Octavio Ocaña, no quita el dedo del renglón para que la muerte del actor o quede impune. En exclusiva para VLA, compartió qué acciones legales tomó luego de que no vincularan a proceso al policía Gerardo ‘N’, involucrado por supuesto abuso policial. Por otro lado, Bertha confirmó, con mucha ilusión, que está embarazada.