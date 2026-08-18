¿Por qué es INDISPENSABLE usar condón? Experto en salud imparte clase para jóvenes en Venga La Alegría
¿Qué pareja hizo lo correcto para su bienestar? El sexólogo José Cruz imparte una lección imprescindible entre los jóvenes, a partir de un sencillo ejercicio.
En la Mesa de Sexo de Venga La Alegría, el especialista en salud José Cruz imparte una sencilla pero importantísima lección con un grupo de jóvenes, sobre la importancia de usar condón. Invita a tus hijos y sobrinos a informarse para cuidar su salud.