¿Timbiriche llegará a la pantalla sin Timbiriche? Erik Rubín y Benny Ibarra rompen el silencio sobre la polémica serie

Erik Rubín y Benny Ibarra revelan si en algún momento hubo pláticas para involucrarlos en la serie que contará la historia del grupo. Y, si ellos no están involucrados, los cantantes confiesan cómo reciben la idea de ver su pasado contado por otros. Entre los que también fueron buscados, estuvo Memo Méndez Guiú, quien habría preferido no participar al saber que los integrantes de Timbiriche no fueron invitados; así reaccionó Benny Ibarra al gesto de lealtad.