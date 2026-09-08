“Quiero que se llame Kunno": Granjeros le ponen nombre a un cerdito en La Granja VIP y su elección sorprende a todos

Los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada están emocionados por las labores con los animales, sobre todo por el “bautizo” de los cerdos. Y el que no perdió el tiempo para apropiarse de esta tarea, fue Kunno, quien tomó la decisión de nombrar a un puerquito como él, pues aseguró que desde que lo vio, sintió que se parecían y hasta tiene lunares que representan sus tatuajes.