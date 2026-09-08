¡Así se transforma Ernesto D’Alessio en Emmanuel para Mentidrags!

Ernesto D’Alessio se pone en los zapatos de ‘La Leona Dormida’ y durante el megamix de Mentidrags, el actor le rinde homenaje a Lupita D’Alessio y revela qué opina su mamá al verlo convertido en ella. ¿Cómo logró la gran caracterización de su mamá? Esto contó Ernesto D’Alessio, quien reveló los sentimientos que despertaron en él. ¡Así se transforma Ernesto D’Alessio en Mentidrags!