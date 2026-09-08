Sergio Goyri revela cuál es su estado de salud y habla de los rumores sobre su pareja Lupita Arreola

Sergio Goyri, acompañado de su novia Lupita Arreola, desmintió los rumores de un supuesto deterioro en su estado de salud, luego de que varios medios electrónicos publicaran fotos en las que luce demacrado y con una evidente pérdida de peso, situación que generó preocupación entre sus fans. ¿Sergio Goyri es celoso con su novia veinte años menor? Esto reveló el actor sobre su relación con Lupita Arreola y los rumores que se han publicado.