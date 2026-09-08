"¡Estamos en el hoyo!”, Sergio Sepúlveda explota ante el rezago educativo en México
Los reveladores datos de la prueba PISA 2025 de la OCDE ventilaron el rezago educativo en los jóvenes mexicanos de 15 años; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Los policías que auxiliaron a una mujer embarazada y los reveladores datos de la prueba PISA 2025, la prueba de la OCDE que mostró el rezago educativo entre los estudiantes mexicanos de quince años en matemáticas, lectura y ciencias; todo explicado Con Peras y Manzanas.