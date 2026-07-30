¿Fue víctima de fraude? ¡Irina Baeva pone fin a los rumores!

Irina Baeva figura como una de las afectadas por un millonario fraude inmobiliario. Al ser cuestionada al respecto, la actriz se negó a hablar del tema y pidió que se respete su privacidad. Irina iba acompañada de su actual pareja, Giovanni Medina. Ambos fueron sometidos a una extensa revisión en el Aeropuerto de la Ciudad de México.