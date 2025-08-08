"¡Gracias a Dios, yo estuve ahí!”, Itatí Cantoral reveló que su hija pudo ser víctima de abuso
Itatí Cantoral confesó que su hija estuvo cerca de sufrir abuso y aseguró que ella conoce al que lo habría intentado. ¡Ojo al mensaje que envió la actriz y cantante!
TV Azteca
Itatí Cantoral reveló que su hija estuvo cerca de sufrir abuso durante sus clases de canto y, sin decir su nombre, aseguró que ella conoce al que lo habría intentado. Además, la actriz y cantante envió un mensaje a los padres y madres de familia.
Galerías y Notas Azteca UNO