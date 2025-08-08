Publican video inédito de “Chespirito” y Graciela Fernández cuando seguían casados

Han pasado ya un par de semanas de que terminó “Chespirito: Sin Querer Queriendo”, pero los internautas siguen extrañando la serie y están ávidos de saber más sobre la historia de Roberto Gómez Bolaños. También hay muchísimo interés hacia la figura de Graciela Fernández, la primera esposa del comediante y madre de sus hijos.

Paulina Gómez Fernández ha publicado algunas imágenes inéditas de sus padres cuando todavía eran una pareja, a continuación te las mostramos.

“Era bella por dentro y por fuera”. Las imágenes inéditas de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández

El creador de “El Chavo del 8” se casó con Graciela Fernández en 1968 y tuvo 6 hijos antes de separarse a finales de los años 70. Fue hasta 1989 que su divorcio se hizo oficial, para entonces el comediante ya llevaba más de una década viviendo con Florinda Meza.

La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández hizo vivir intensas emociones a los usuarios de redes sociales, quienes en toda la duración de “Chespirito: Sin Querer Queriendo” criticaron la manera en que el comediante habría tratado a su primera esposa, según la serie.

Paulina Gómez Fernández, hija de “Chespirito” y una de las cabezas creativas tras la bioserie, ha publicado algunas imágenes de cuando sus padres seguían casados. Este jueves compartió en Instagram un video donde aparecen Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández admirando una ciudad desde las alturas de un balcón.

En el clip cada uno aparece en un extremo del balcón disfrutando la vista. Paulina no aclaró qué ciudad es ni en qué año se grabó el material, solamente escribió: “esto no salió en la serie, pero hace poco vi una entrevista donde mi papá hablaba de este viaje y encontré esta película”.

Entre los usuarios de Instagram ha llamado la atención la belleza y elegancia de Graciela, quien en el video lleva un delicado vestido blanco y el cabello impecablemente peinado, casi a la altura del hombro. “Era bella por dentro y por fuera”, escribió alguien.

Días atrás, la hija de Roberto Gómez Bolaños subió otras 3 fotos de la pareja, todavía en tiempos felices. Roberto y Graciela están sentados en un sillón, platicando con alguien más; él la abraza a ella y en una de las imágenes Graciela le está sonriendo tiernamente. “Fotitos borrosas, recuerdos vivos”, escribió Paulina.