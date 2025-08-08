2 rituales que debes hacer para aprovechar la energía del Portal del León 8/8

El Portal del León 8/8 (Lion’s Gate) es uno de los acontecimientos más importantes en el mundo de la astrología. Esta fecha especial ocurre cada 8 de agosto y, según se afirma, abre portales energéticos donde las emociones y vibraciones se intensifican gracias a la alineación del Sol en Leo, la Tierra y la estrella Sirio, la más brillante del cielo. Por ello, se considera un momento clave para realizar rituales.

Ya sea para atraer abundancia, dinero, poder, amor o para pedir un deseo, los creyentes del esoterismo reúnen ciertos elementos para llevar a cabo ceremonias. Aquí te compartimos dos rituales que puedes realizar.

1. El ritual para atraer la abundancia en el Portal del León 8/8

Si quieres pedirle al universo abundancia, puedes hacerlo a través de un ritual sencillo en donde solo necesitarás un pedazo de papel, una vela amarilla, un bowl de cerámica, un puñito de arroz y monedas de cualquier denominación. Una vez que tangas todos estos elementos, puedes iniciar con la ceremonia.

(ESPECIAL/Canva) En el papel deberás escribir tus deseos para el ritual Portal del León 8/8.

Instrucciones:

Elige un lugar tranquilo y en silencio.

Enciende la vela amarilla mientras realizas el ritual.

Pon el arroz y las monedas al lado de la vela.

Escribe o dibuja aquello que le quieres pedir al universo como deseo como si ya hubiera ocurrido; por ejemplo: “Mi vida está llena de paz y no hay preocupaciones”, o “Mi trabajo está dando frutos y ahora puedo viajar con libertad”, etc.

Una vez que hayas terminado de pedir tus deseos, dobla el papel y quémalo en el bowl de cerámica.

Espera a que el fuego se consuma y mientras tanto cierra los ojos y visualiza tus deseos.

Cuando el fuego se apague por completo, usa las cenizas para plantarlas en una maceta o en la tierra, como una manera simbólica de sembrar la abundancia.

2. El ritual de meditación para el Portal del León 8/8

Otra manera de aprovechar la buena energía del Portal del León 8/8 es a través de la meditación. Este proceso no cambia a la actividad de inhalación y exhalación, sino que únicamente se añade un elemento fundamental para atraer la abundancia: visualizar tus deseos mientras realizas la actividad.

(ESPECIAL/Canva) El ritual de meditación te llevará entre 10 y 15 minutos.