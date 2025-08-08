2 rituales que debes hacer para aprovechar la energía del Portal del León 8/8
No dejes pasar esta oportunidad y pide tus deseos al universo de la manera correcta. Te explicamos de qué se trata.
El Portal del León 8/8 (Lion’s Gate) es uno de los acontecimientos más importantes en el mundo de la astrología. Esta fecha especial ocurre cada 8 de agosto y, según se afirma, abre portales energéticos donde las emociones y vibraciones se intensifican gracias a la alineación del Sol en Leo, la Tierra y la estrella Sirio, la más brillante del cielo. Por ello, se considera un momento clave para realizar rituales.
Ya sea para atraer abundancia, dinero, poder, amor o para pedir un deseo, los creyentes del esoterismo reúnen ciertos elementos para llevar a cabo ceremonias. Aquí te compartimos dos rituales que puedes realizar.
1. El ritual para atraer la abundancia en el Portal del León 8/8
Si quieres pedirle al universo abundancia, puedes hacerlo a través de un ritual sencillo en donde solo necesitarás un pedazo de papel, una vela amarilla, un bowl de cerámica, un puñito de arroz y monedas de cualquier denominación. Una vez que tangas todos estos elementos, puedes iniciar con la ceremonia.
Instrucciones:
- Elige un lugar tranquilo y en silencio.
- Enciende la vela amarilla mientras realizas el ritual.
- Pon el arroz y las monedas al lado de la vela.
- Escribe o dibuja aquello que le quieres pedir al universo como deseo como si ya hubiera ocurrido; por ejemplo: “Mi vida está llena de paz y no hay preocupaciones”, o “Mi trabajo está dando frutos y ahora puedo viajar con libertad”, etc.
- Una vez que hayas terminado de pedir tus deseos, dobla el papel y quémalo en el bowl de cerámica.
- Espera a que el fuego se consuma y mientras tanto cierra los ojos y visualiza tus deseos.
- Cuando el fuego se apague por completo, usa las cenizas para plantarlas en una maceta o en la tierra, como una manera simbólica de sembrar la abundancia.
2. El ritual de meditación para el Portal del León 8/8
Otra manera de aprovechar la buena energía del Portal del León 8/8 es a través de la meditación. Este proceso no cambia a la actividad de inhalación y exhalación, sino que únicamente se añade un elemento fundamental para atraer la abundancia: visualizar tus deseos mientras realizas la actividad.
- Encuentra un lugar tranquilo. Siéntate en una silla con la espalda recta o en el suelo en una posición cómoda.
- Respira y relájate. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Siente cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación.
- Visualiza tu deseo. Lleva tu atención a lo que quieres manifestar. No te concentres en las palabras, sino en la imagen. Visualiza la escena como si ya estuviera ocurriendo. ¿Es una casa nueva? Imagínate entrando por la puerta, tocando las paredes y sintiendo la luz del sol por las ventanas. ¿Es un logro profesional? Siéntete recibiendo el reconocimiento, con orgullo y satisfacción.
- Siente la emoción. Conéctate con la alegría, gratitud o paz que tendrías si tu deseo ya fuera real.
- Confía y suelta. Reconoce que ya sembraste tu intención y libérala.
- Regresa al presente. Respira profundamente, mueve lentamente los dedos de las manos y pies, abre los ojos despacio y cierra con una sonrisa.