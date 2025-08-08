Ritual de la canela para tener más dinero y amor: el paso a paso para hacerlo correctamente

Con el ritual de canela se cree que la abundancia llega a tu vida a través de la energía . Aunque suele realizarse el día 1 de cada mes, existen variaciones que pueden practicarse cualquier día de la semana, sobre todo si estás por tener una cita romántica importante. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué necesitas exactamente? Te lo explicamos a detalle.

La canela es considerada una especia llena de energía positiva, capaz de limpiar y purificar el cuerpo, el hogar y cualquier lugar donde se aplique.

(ESPECIAL/Canva) Para este ritual necesitarás canela en trozo y canela molida.

En el antiguo arte chino del Feng Shui se utilizaba principalmente para armonizar el hogar, y desde entonces han surgido variaciones que favorecen ciertos aspectos de la abundancia.

Pasos para realizar el ritual de canela:

Espolvorea canela molida en la puerta de tu casa . Esto simboliza la manifestación de la atracción.

. Esto simboliza la manifestación de la atracción. Coloca una raja pequeña de canela en tu cartera . Se cree que así nunca faltará el dinero en tu vida. Algunos creyentes de lo esotérico atan un listón rojo a la raja para potenciar su efecto como amuleto.

. Se cree que así nunca faltará el dinero en tu vida. Algunos creyentes de lo esotérico atan un listón rojo a la raja para potenciar su efecto como amuleto. Pon canela dentro de tus zapatos . Este paso protege tu energía, la limpia de vibraciones negativas y, al mismo tiempo, atrae la abundancia.

. Este paso protege tu energía, la limpia de vibraciones negativas y, al mismo tiempo, atrae la abundancia. Enciende un incienso de canela. Pásalo por cada rincón de tu hogar, incluyendo el interior del ropero, el baño y el cuarto de lavado, para limpiar por completo la energía.



Puedes reforzar tu deseo de abundancia pronunciando en voz alta aquello que esperas atraer. Entre más específico seas, mejor.

¿Cuál es la oración para el ritual de canela?

Aunque cada oración para atraer dinero con este ritual varía según tus deseos, en redes sociales circulan frases que pueden inspirarte. Por ejemplo:

Cada paso que doy es abundancia y el camino que hago está lleno de gracia.

Esta oración se usa, principalmente, cuando colocas canela en los zapatos. Al finalizar, da tres pasos firmes en el suelo y concluye diciendo: “Hecho está, así será”.

(ESPECIAL/Canva) El incienso de canela funciona para purificar el hogar.

¿Cuáles son los amuletos para atraer el amor y el dinero?

Puedes aumentar aún más el poder de este ritual con amuletos que son conocidos para atraer el amor y el dinero. Algunos de ellos son: