Se burlan de Christian Nodal y Ángela Aguilar por seguir trend de TikTok, y ella desactiva los comentarios

En los últimos meses la pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar se ha mostrado más abierta en redes sociales. Con diversos videos y trends, han intentado mostrar una faceta divertida y relajada de ellos en solitario o en conjunto. Sin embargo, en la mayoría de esas publicaciones suelen recibir comentarios negativos y críticas.

Esta semana la pareja se unió a un trend llamado “tag de esposos” y, como ya es costumbre, las burlas aparecieron. Pero la “funa” llegó a un punto tal que la cantante prefirió desactivar los comentarios de su post.

¿Habrá boda por la iglesia? Ángela Aguilar y Christian Nodal, el recuento de su primer aniversario TV Azteca [VIDEO] A un año de que celebraran su matrimonio en medio de críticas y controversias, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían casarse por la iglesia en diciembre de este año.

Christian Nodal y Ángela Aguilar hacen el “tag de esposos”, pero se burlan de ellos

En TikTok existe una tendencia denominada “tag de esposos”, que tiene como objetivo divertirse al dar a conocer los comportamientos cotidianos de una pareja. Ángela Aguilar quiso unirse y subió un video con Christian Nodal.

En el video, los dos responden con ademanes a preguntas como quién deja la ropa tirada en el baño o quién es más cariñoso. Entre los cuestionamientos que más llamaron la atención estuvo quién lleva las finanzas del hogar (respondieron que ella), quién dio el primer beso (él) y quién cocina mejor (ella).

Casi inmediatamente, aparecieron las burlas. Entre los comentarios decían que era el “trend de los amantes” y los criticaban fuertemente por ser “los más odiados de México”.

También surgieron parodias. En un video que se hizo viral, se usan las mismas imágenes de ellos pero con otro audio con preguntas nuevas, como “¿quién prefiere pasar el tiempo con Kunno?”, “¿quién hace de todo menos ver a su hija?”, “¿quién no está vendiendo boletos para sus conciertos?” y “¿quién le tiene miedo al suegro?”.

Ante las reacciones negativas, Ángela Aguilar prefirió desactivar los comentarios de la publicación original. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a burlarse en publicaciones anteriores. “¿Quién no soportó los comentarios del otro video?”, escribió un usuario.