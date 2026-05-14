¡J Balvin provocó tremendo alboroto en una tienda de la CDMX!

J Balvin desató la locura al aparecer en una tienda de la colonia Roma en la CDMX, donde fans y prensa esperaron su salida con peculiar emoción. Sin embargo, aunque todo estaba organizado con su equipo de seguridad, la situación se salió de control. ¿Cómo va su relación con Bad Bunny? Así reaccionó el colombiano que se presentará esta noche y mañana en el Palacio de los Deportes.