“Hizo lo que pudo... y yo también”, Jesse y Joy confiesan que decidieron perdonar a su papá

Jesse y Joy abrieron el corazón y confesaron que ya perdonaron a su papá después de años de malos tratos. Ahora, cuentan su historia para crear empatía.

Jesse y Joy abrieron el corazón y confesaron que ya perdonaron a su papá después de años de abusos y malos tratos. Ahora, los hermanos aseguran que han aprendido a superar sus diferencias y cuentan su historia para tratar de crear empatía.

