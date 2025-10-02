“Hizo lo que pudo... y yo también”, Jesse y Joy confiesan que decidieron perdonar a su papá
Jesse y Joy abrieron el corazón y confesaron que ya perdonaron a su papá después de años de malos tratos. Ahora, cuentan su historia para crear empatía.
TV Azteca
