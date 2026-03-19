¡Son igualitos! Jorge Salinas presenta ante los medios a su hijo Santi

Por primera vez, Jorge Salinas posó ante la prensa con su hijo Santi, quien se dedica al modelaje y vive en Perú. Santi reveló que su madre, Fátima Boggio, apoyó su viaje a México para que él conviviera con la familia de Jorge Salinas, quien aseguró mantener una buena relación con la mamá de Santiago y Emilio. ¿Santi ya conoce a todos sus hermanos? Así reaccionó Santi, el hijo modelo de Jorge Salinas.