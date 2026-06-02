Benditas Mujeres: Estos son los estudios indispensables y las señales de alerta en la salud femenina

¿Qué estudios deben practicarse las mujeres al iniciar su vida sexual y cuáles son indispensables después de los 40 años? ¿Qué es la endometriosis? Esmeralda Ugalde recibió a la ginecóloga Dra. Mónica Tizatl, para platicar sobre los cuidados que las mujeres deben tener una vez que han iniciado su vida sexual. ¡Recuerda que las revisiones periódicas pueden hacer diferencia para mantener una salud femenina adecuada!