inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Da demasiadas entrevistas!”, José Eduardo Derbez reacciona a las declaraciones de Victoria Ruffo

Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo reaccionó y envió un mensaje claro a su mamá.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo reaccionó y envió un mensaje claro a su mamá. ¿Cómo calificaría José Eduardo a su padre Eugenio? Esto contestó.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×