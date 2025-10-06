"¡Da demasiadas entrevistas!”, José Eduardo Derbez reacciona a las declaraciones de Victoria Ruffo
Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo reaccionó y envió un mensaje claro a su mamá.
TV Azteca
Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, su hijo José Eduardo reaccionó y envió un mensaje claro a su mamá. ¿Cómo calificaría José Eduardo a su padre Eugenio? Esto contestó.
Galerías y Notas Azteca UNO