¿Cómo aliviar el dolor de garganta en casa? Esto dicen los expertos de la salud

Con la inminente llegada del otoño e invierno, es muy probable que las enfermedades respiratorias se hagan más presentes. Uno de los síntomas más comunes es el dolor de garganta, una molestia que hasta pasar saliva o beber agua es realmente doloroso.

Por suerte, existen remedios caseros y naturales que podemos hacer en casa, pequeños consejos que nos ayudarán a aliviar la terrible molestia. Es así que te compartiremos la opinión de los expertos de la salud al respecto.

¿Cómo disminuir el dolor de garganta?

Dolor de garganta, mejor conocido en el mundo de la medicina como faringitis, es una molestia terrible que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado. Aunque se puede hacer uso de farmacéuticos, es posible emplear remedios caseros.

Los expertos de la salud de la Biblioteca Nacional de Medicina y el National Institutes of Health, detallan que hay trucos que podemos emplear en casa, ayudándonos a disminuir las molestias. Esto es lo que recomienda:

Beber líquidos, desde un té caliente, hasta agua con hielo. También puedes optar por comer helado, ya que se encargará de adormecer las terminaciones nerviosas.

El consumo de pastillas o dulces, mantendrá humectada tu garganta.

Uso de un vaporizador o humidificador, propiciará un ambiente húmedo, evitando la resequedad.

Gárgaras de una taza de agua tibia con media cucharadita de sal.

¿En qué momento es bueno acudir a un médico?

Dicho padecimiento es usual ante alguna gripe o resfriado, pero hay que tener mucho cuidado, ya que después de cierto tiempo, si permanece el dolor de garganta, puede ser algo grave. El Instituto Nacional de Salud, explica que si más de 3 días persiste la molestia, hay que acudir al médico.

Esto se debe a que podría tratarse de una infección bacteriana, provocando la presencia de dolor de garganta, fiebre y la inflamación de los ganglios. Los expertos de la salud, se encargarán de proporcionarte el mejor tratamiento farmacológico basándose en el diagnóstico de cada persona.

Con toda la información anterior, podrás aliviar las molestias en casa al emplear los trucos sencillos. Igualmente, si observas que el síntoma permanece, lograrás identificar cuándo se trata de una señal de alarma. Ponlos a prueba y cuéntanos sus resultados.