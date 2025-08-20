“Ellas están fungiendo un papel de madre muy cañón”, José Emilio Fernández declaró sobre sus nanas y Ana Bárbara
TV Azteca
Tras las publicaciones donde se señala que las nanas de los hijos de Ana Bárbara sustentan que ellos habrían sufrido maltrato, José Emilio Fernández se pronuncia en favor de ellas. Además, habló de los malos tratos de Don Antero a Ana Bárbara.
