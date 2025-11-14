inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Tengo el corazón roto”, José Manuel Figueroa pasa horas de angustia tras perder a sus mascotas

A José Manuel Figueroa le destrozaron el corazón; así lo compartió para Venga La Alegría. Y es que el día de ayer sus mascotas escaparon de su casa. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Aztecas

A José Manuel Figueroa le destrozaron el corazón; así lo compartió en exclusiva para Venga La Alegría. Y es que el día de ayer sus mascotas salieron de su casa y paso horas muy angustiantes. Luego de detallar cómo fue que sus peluditos salieron de su casa, explicó por qué sus tres perritos son tan importantes para su familia. Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×