"¡Sería el momento perfecto de atacar!”, José Manuel Figueroa advierte que no ‘pagará igual’ a Ana Bárbara

José Manuel Figueroa lamenta que Ana Bárbara esté atravesando una penosa situación personal con su esposo Ángel Muñoz. Así, el cantante explicó por qué se mantiene al margen. Además, con humor contó cómo esquiva las preguntas malintencionadas de la prensa. ¿Nuevo disco de José Manuel Figueroa? ¡Ojo a lo que nos contó en exclusiva!