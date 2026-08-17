¡Quedó atrás la lectura de manos! Así le leyeron los pies a Luz Elena en vivo

¿Sabías que nuestros pies pueden contar más sobre nosotros de lo que podemos imaginar? En este Día de amar a tus pies, nos acompañó Georgette Rivera, especialista en podomancia, para hacer una lectura de pies. ¿Qué es la podomancia? ¿Cuál es la diferencia entre la lectura de manos y la lectura de pies? ¡No pierdas detalle de la lectura de pies a Luz Elena!