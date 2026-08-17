¿Son de mentira? Marjorie de Sousa rompe el silencio sobre los besos que se da con Cristián de la Fuente
Tras compartir la emoción por recibir el Micrófono de Oro, Marjorie de Sousa y Cristián de la Fuente rompieron el silencio sobre sus besos en Perfume de Gardenia.
Perfume de Gardenia fue galardonada con el Micrófono de Oro y Marjorie de Sousa reveló quién es el especial destinatario de este triunfo. Por otro lado, la actriz rompió el silencio sobre las especulaciones de quienes analizan los besos que se da en el escenario con Cristián de la Fuente.