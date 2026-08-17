¡Así honrará Mariana Seoane a Juan Gabriel en su décimo aniversario luctuoso!

Mariana Seoane recordará con música a su entrañable amigo Juan Gabriel en su décimo aniversario luctuoso. En exclusiva para VLA, compartió qué tiene está preparando para el próximo 28 de agosto. Entre otras cosas, ‘La Niña Buena’ compartió cómo lleva la ausencia del ‘Divo de Juárez’ y se dijo feliz por la aceptación de “Mala” en medios digitales.