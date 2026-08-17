“No sé si lo hiciste a la mala": Chef Édgar Núñez habla con Ixdit del duelo por equipos en MasterChef 24/7

El domingo de eliminación del 16 de agosto en MasterChef 24/7 se vivió al límite, en especial por el emocionante duelo entre los “Maestros del fuego”, una batalla de la que el Chef Édgar Núñez salió victorioso y le dio la posibilidad de salvarse directamente a Carmen y Julio. Y a pesar de que está muy satisfecho con el trabajo que hizo, no perdió oportunidad de decirle a Ixdit que no estaba seguro de si su división por equipos fue malicia o mera estrategia.