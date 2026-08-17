"¡Ya aprendió algo!”, Victoria Ruffo reacciona al debut y la cercanía de Aitana y Eugenio Derbez
Además, de compartir sus impresiones sobre el debut de Aitana, la hija menor de Eugenio Derbez, aclaró sus polémicas palabras sobre la relación con Paola Dalay.
Luego de que Aitana diera su primer gran paso sobre el escenario, Victoria Ruffo reaccionó y compartió sus impresiones sobre el debut de la hija menor de Eugenio Derbez junto a Alessandra en el Auditorio Nacional. Además, la consagrada actriz habló de los rumores y confesó si teme no poder ver a su nieta algún día. ¡Ojo a lo que reveló sobre su relación con Pala Dalay!