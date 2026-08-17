"¡Ya aprendió algo!”, Victoria Ruffo reacciona al debut y la cercanía de Aitana y Eugenio Derbez

Luego de que Aitana diera su primer gran paso sobre el escenario, Victoria Ruffo reaccionó y compartió sus impresiones sobre el debut de la hija menor de Eugenio Derbez junto a Alessandra en el Auditorio Nacional. Además, la consagrada actriz habló de los rumores y confesó si teme no poder ver a su nieta algún día. ¡Ojo a lo que reveló sobre su relación con Pala Dalay!