¿Cómo se conocieron Julio César Chávez y Cristian Castro? Esto reveló el campeón mexicano

Después de que Julio César Chávez asistiera al concierto de Cristian Castro en la Feria de Puebla, el boxeador mexicano compartió, con lujo de detalles, cómo conoció al cantante mexicano. ¿Julio César Chávez aconsejería a Cristian Castro en temas amorosos? ¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade? Esto compartió el campeón mexicano.