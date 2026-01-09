¡No hay vuelta atrás! Julio Preciado se retira y así será su gira de despedida

Julio Preciado se retira de los escenarios pues asegura que necesita tiempo para estar con su familia y sus siete nietos. Además de contar los detalles de su gira de despedida, ‘El gigante de la banda’ contó que realizará un acto de generosidad al cubrir los gastos de una cirugía de trasplante y los cuidados para un paciente tapatío. ¡Aquí los detalles!