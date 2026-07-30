Karely Ruiz estalla tras ser víctima de robo en su casa: “La gente está enferma”

Karely Ruiz rompe el silencio tras ser víctima de robo en su hogar en Monterrey, Nuevo León. En un primer comunicado, la creadora de contenido exigió justicia y compartió que tanto ella como su familia se encuentran bien. No obstante, tras varios comentarios negativos, la influencer decidió poner un alto: “La gente está enferma diciendo que yo inventé todo por fama”.