Karely Ruiz rompe el silencio tras la detención de uno de los presuntos implicados en el robo a su casa
Además de estar buscando a todos los responsables, las autoridades estarían indagando si hubo informantes que proporcionaran datos para acercarse a Karely Ruiz.
A casi una semana de que la casa de Karely Ruiz fue asaltada con violencia, se dio a conocer que ya se detuvo a un hombre que supuestamente estaría involucrado, a la par de que se trabaja para recuperar los artículos robados. Al respecto, la modelo publicó un mensaje asegurando que se hará justicia por el daño que le causaron.