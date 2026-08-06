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Karely Ruiz rompe el silencio tras la detención de uno de los presuntos implicados en el robo a su casa

Además de estar buscando a todos los responsables, las autoridades estarían indagando si hubo informantes que proporcionaran datos para acercarse a Karely Ruiz.

A casi una semana de que la casa de Karely Ruiz fue asaltada con violencia, se dio a conocer que ya se detuvo a un hombre que supuestamente estaría involucrado, a la par de que se trabaja para recuperar los artículos robados. Al respecto, la modelo publicó un mensaje asegurando que se hará justicia por el daño que le causaron.

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