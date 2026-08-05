Venga La Alegría | Programa 5 de agosto 2026 Parte 2 | La trágica muerte de César Gastélum, la emoción del Sin Palabras y los primeros detalles de La Granja VIP 2
Revive los momentos más emocionantes de Venga La Alegría con exclusivas de famosos, la visita de Margarita McKenzie y la nueva Host Digital de La Granja VIP.
La segunda parte de Venga La Alegría de este miércoles 5 de agosto estuvo más que emocionante con la presentación de Malleza como Host Digital de La Granja VIP y la confirmación de la fecha de estreno de la temporada 2. En la Zona de Espectáculos, el trágico asesinato de César Gastélum y Margarita McKenzie llegó al foro a poner orden. También celebramos el cumpleaños de Flor Rubio.