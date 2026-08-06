Su amante lo desenmascaro | Programa 5 de agosto del 2026
Revelaciones inesperadas, acusaciones y testimonios conmocionaron a todos durante el programa.
El programa de hoy estuvo marcado por intensas confesiones y momentos de gran tensión. Yariza aseguró que abrió los ojos después de que la presunta amante de Rodolfo le revelara que supuestamente ya tenían planes de casarse. Más tarde, Rodolfo desató la polémica al admitir que buscó otra mujer porque no quería trabajar y esperaba que su pareja lo mantuviera.