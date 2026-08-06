EXCLUSIVA: Demandan a Laura Zapata por supuesto daño moral en medio del pleito con Kunno

El abogado Gerardo Rincón dio a conocer que ya empezó un proceso legal en contra de Laura Zapata, quien habría expuesto mensajes sin su consentimiento para afectar su imagen. Cabe recordar que el representante también está trabajando con Kunno y estaría respaldándolo en la demanda por las polémicas declaraciones sobre un autosecuestro que el creador de contenido hizo en un reality.

