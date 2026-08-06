Receta de estofado de res con papas: paso a paso para una comida completa y deliciosa

Muchas personas creen que los estofados son complicados de hacer y que se tienen que pasar horas en la cocina, pero esto es completamente falso. Para muestra, la receta que nos compartió el Chino para preparar un delicioso estofado de res con papas y salsa de tomate. Si quieres que el platillo esté completo y sea llenador, se le puede agregar zanahorias, chayotes o ejotes.