¡Jueves de delivery en MasterChef 24/7! Así arrancó el reto de roles de canela para la fundación Techo (VIDEO)
Los cocineros se pusieron a las órdenes de la Chef Lili Cuéllar y prepararon un delicioso postre... ¡con tocino!
La mañana de este jueves, los roles de canela se convirtieron en los reyes de la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 gracias al reto delivery de hoy... ¡los cocineros prepararon una receta súper monchosa para Techo, una fundación dedicada a construir viviendas dignas para los que menos tienen!