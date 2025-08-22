¿Anillo y boda? Kenia Os reveló los detalles de lo que está viviendo en su relación amorosa con Peso Pluma

¿Boda en puerta? Dado el gran momento que atraviesan Kenia Os y Peso Pluma en su relación amorosa, la cantante mexicana reaccionó ante los cuestionamientos del anillo de compromiso y reveló cómo vive su noviazgo con el cantante de regional mexicano. Además, Kenia habló de la ocasión en que Peso Pluma interrumpió una entrevista para besarla.