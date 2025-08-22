Revelan que Aimep3 sí está muy grave de salud; ¿cuál es la enfermedad que padece?

En los últimos días Aimep3, famosa creadora de contenido mexicana, ha sido tendencia en las redes sociales debido a su embarazo. Y si bien en un principio se desmintió cualquier rumor que abarcaba una posible muerte, recientemente se dio a conocer que su estado de salud, en efecto, es delicado.

Todo inició con la noticia falsa de su muerte, misma que generó un impacto importante en las redes sociales. Tras conocer esto, Aimep3 utilizó el impacto de sus cuentas para confirmar que se encuentra viva, aunque ahora una persona cercana a la famosa ha revelado que su actualidad no es para nada positiva.

¿Cuál es el estado real de salud de Aimep3?

De acuerdo con información de El Heraldo de México, Néstor Fly, uno de los ex amigos de Aimep3, evidenció que el estado de salud de la creadora de contenido es crítico, y lo anterior se debe al embarazo que recientemente tuvo, mismo que le causó una sepsis de la cual no se ha podido recuperar.

Para poner un poco de contexto, la sepsis no es más que una reacción del cuerpo ante una infección que, entre otras cosas, puede provocar fallos en órganos tales como el hígado, los pulmones, el corazón o los riñones. Esta se provoca por una bacteria y sería la que estaría ocasionando estragos en Aimep3.

En ese sentido, Néstor Fly compartió en sus redes sociales que la vida de la influencer, desafortunadamente, corre peligro dado que se encuentra grave de salud. Esta situación se generó a raíz de la cirugía que tuvo para dar a luz a su bebé, por lo que se espera que sea la misma creadora la que brinde detalles de su salud en los próximos días.

¿Quién es Aimep3?

Marisol Domínguez Maya, nombre de pila de Aimep3, es una creadora de contenido nacida en el Estado de México, más precisamente en Nezahualcóyotl. Su labor en las redes sociales se relaciona con contenido de moda y belleza, por lo que actualmente suma más de 300 mil seguidores en su perfil de Instagram.