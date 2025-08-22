Natalia Jiménez ganó la custodia total de su hija por esta razón

La cantautora española acaba de ganar un caso que representa un alivio total sobre su vida personal. Tras un tiempo de conflicto directo con su ex pareja, la custodia de su hija quedará totalmente en responsabilidad de Natalia Jiménez. Con esto, parece confirmarse que el padre de la niña tenía problemas con las adicciones. ¿Esto se confirmó con este asunto legal?

Natalia Jimenez le quitó el control de Alessandra a su ex pareja

La cantante española arraigada dentro de la música mexicana vivía en un conflicto directo desde la vía legal con su pareja. El problema se concretó cuando el matrimonio con Daniel Trueba terminó, pues se enfrentaron por la custodia de su hija Alessandra. La separación de dicho matrimonio se dio en el 2021, esto tras finalizar la unión en el 2015.

El problema que argumentó Natalia fue que su ex pareja no tenía control en su consumo de alcohol y sustancias ilícitas, como el caso de la marihuana. Por ello, que la ley de los Estados Unidos le permitiera tener el control total de la niña menor de 10 años habla de una situación delicada de parte del señor Daniel.

¿Por qué se terminó la relación de Natalia Jiménez y Daniel Trueba?

Aunque estuvieron juntos desde el 2012, la situación se volvió muy incómoda para la artista de 43 años. Declaró que se sintió encerrada en su vida con su ex pareja. No podía realizarse en su vida personal y mucho menos en la profesional, por lo que decidió separarse de su esposo. Dado ese caso, ambos decidieron pelear por la niña, pues Daniel argumentó que Natalia estaba imposibilitada de cuidar a su hija por ser inestable en sus capacidades emocionales-mentales.

Pero la resolución de la corte de Miami fue que la hija se quedará con la cantante, que incluso fue impedida mucho tiempo que Alessandra viajara con ella a sus constantes fechas laborales en territorio mexicano.

