En clase de MasterChef 24/7: el tip de la Chef Isabel para que el pepino no cause malestar estomacal (VIDEO)

La Chef Isabel Carvajal, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, ofreció este viernes una clase en la que les enseñó a los cocineros a elaborar diversos platillos, entre estos un ceviche. El platillo llevó como ingrediente pepino, y la experta culinaria dio un gran tip para que no cause malestar estomacal. Al respecto, dijo que se debe incluir la cáscara.