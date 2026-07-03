En clase de MasterChef 24/7: el tip de la Chef Isabel para que el pepino no cause malestar estomacal (VIDEO)
La “Maestra del fuego” en MasterChef México 2026 ofreció un gran consejo al utilizar el pepino.
La Chef Isabel Carvajal, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7, ofreció este viernes una clase en la que les enseñó a los cocineros a elaborar diversos platillos, entre estos un ceviche. El platillo llevó como ingrediente pepino, y la experta culinaria dio un gran tip para que no cause malestar estomacal. Al respecto, dijo que se debe incluir la cáscara.